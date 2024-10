Thesocialpost.it - Taylor Mega all’attacco: “Ferragnez? Coppia aperta! Parlo perché so”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha ancora qualcosa da dire sui. L’influencer, dopo aver partecipato al dissing tra Fedez e Tony Effe, aveva rilasciato un’intervista a Le Iene, in cui raccontava di sapere per certo che tra Chiara Ferragni e Federico Lucia ci fosse una, ossia un tipo di relazione in cui si possono avere rapporti extraconiugali con il benestare del proprio partner. Durante un’intervista nel podcast ‘Gurulandia’, l’influencer ha risposto alle recenti dichiarazioni di Chiara Ferragni. “Non sono mai stata in una. Cioè, se ‘’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo”, erano state le parole dell’imprenditrice. “Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce ciò che vuole capire. Io seso delle cose“, ha dichiaratodurante il podcast.