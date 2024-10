Ilgiorno.it - Sara Centelleghe, una fiaccolata per la 18enne uccisa a Costa Volpino: uniti contro ogni forma di violenza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Bergamo), 30 ottobre 2024 – Unaper, laa forbiciate da Jashandeep Badhan, il vicino di casa 19enne, che è riuscito ad entrare in casa sua mentre dormiva, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Chi è Jashandeep Badhan e perché ha uccisoIl corteo si terrà questa sera. L’appuntamento per la partenza è alle 20,30 a Lovere, in piazzale Marconi, proprio di fronte all’istituto Ivan Piana dovefrequentava la quinta del socio sanitario. Poi, le persone percorreranno via Marconi di Lovere e poi la via Nazionale di; sotto la casa diverrà deposto un mazzo di fiori, infine nel piazzale del municipio il sindaco Federico Baiguini leggerà un messaggio. Omicidio di, interrogato Badhan.