Pulizia caditoie, al via i lavori anti allagamento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Caserta ha aggiudicato la gara per la manutenzione straordinaria delle griglie e delle caditoie stradali e dei relativi impianti delle acque reflue presenti su tutto il territorio cittadino. Nei prossimi giorni partiranno gli interventi.Lo annuncia il sindaco Carlo Marino in una Casertanews.it - Pulizia caditoie, al via i lavori anti allagamento Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Caserta ha aggiudicato la gara per la manutenzione straordinaria delle griglie e dellestradali e dei relativi impidelle acque reflue presenti su tutto il territorio cittadino. Nei prossimi giorni partiranno gli interventi.Lo annuncia il sindaco Carlo Marino in una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pulizia caditoie, al via i lavori anti allagamento; Ciampino, al via la pulizia straordinaria delle caditoie stradali: tempi e costi; Mazara. Pulizia caditoie. Dal 21 al 23 ottobre 2024 lavori nel lungomare. Divieti di fermata dalle ore 7:00 alle ore 13:00; Al via la pulizia delle caditoie stradali in diverse zone della città ; Allagamenti e pulizia caditoie, il centrodestra tuona contro il delegato alle manutenzioni; Montemurlo: al via la nuova pulizia delle caditoie; Leggi >>>

Pulizia caditoie stradali

(vocedimantova.it)

MANTOVA Depura, società del gruppo Tea, informa che è in corso la ripresa dell’attività di pulizia delle caditoie stradali sul territorio comunale per ...

Pericolo allagamenti stradali. Aumenta la pulizia delle caditoie. Manutenzione ogni due settimane

(msn.com)

Montecatini Terme (Pistoia), 25 ottobre 2024 - L’arrivo dell’autunno porta novità nel sistema di manutenzione e pulizia delle caditoie presenti in città. Le prime precipitazioni forti non hanno causat ...

Porto Torres, pulizia delle caditoie stradali: via al sub appalto

(unionesarda.it)

Pulizia delle caditoie nel territorio comunale di Porto Torres. Una criticità emersa a seguito delle ultime piogge che hanno provocato allagamenti in alcune vie della città. Il dirigente del ...

La pulizia di caditoie e tombini deve proseguire

(msn.com)

Video Pulizia caditoie Video Pulizia caditoie

Continuano ad arrivare segnalazioni di caditoie e tombini ostruiti. Il lavoro di pulizia effettuato dall'Amam negli anni scorsi deve riprendere ...