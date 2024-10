Puntomagazine.it - Neonata morta a Piave di Sacco: arrestata la madre per omicidio aggravato

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tragedia adi, unaè stata accusata dell’della propria figlia, intervenuti sul posto i Carabinieri e i soccorsi Piove di(Padova) – Svolta nelle indagini sul caso del neonato trovato morto all’alba di ieri in un appartamento situato sopra un night-club a Piove di. In serata, ladella piccola, una donna di 29 anni di nazionalità italiana e senza precedenti penali, è stata fermata dai carabinieri con l’accusa di. La decisione della procura è arrivata dopo ore di interrogatori, perizie e sopralluoghi condotti dai militari e dagli esperti forensi. Il corpo dellaè stato rinvenuto all’interno di un piccolo appartamento adibito ad alloggio per il personale del locale notturno. A chiamare i soccorsi sono stati una collega dellae un amico, presenti al night-club ancora aperto al momento dei fatti.