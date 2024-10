MOVIOLA – Empoli-Inter Goglichidze espulso col Var per il fallo su Thuram

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Episodio dain. Intorno alla mezzora di gioco cambia la partita per effetto dell’espulsione dicol Var per il suo bruttosu, che resta a terra dolorante. Inizialmente l’arbitro Marchetti estrae il giallo, ma non basta, perché il punto di impatto, seppur strisciato, è molto alto, e poi la gamba si abbassa premendo anche sul tallone. Unvento scomposto che per la sala Var è meritevole di approfondimento e arriva così il cartellino rosso per gravedi gioco, come spesso visto in questa stagione. Azzurri dunque in dieci per un’ora abbondante.col Var per ilsuSportFace.