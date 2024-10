La Germania allontana i timori della recessione con una crescita dello 02 per cento nel terzo trimestre

Lettera43.it - La Germania allontana i timori della recessione con una crescita dello 0,2 per cento nel terzo trimestre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Neldel 2024 l’economia tedesca ha mostrato segnali di ripresa, con un incremento0,2 perdel Pil che ha scongiurato idi una nuovain, la principale economia europea. Dopo una contrazione0,3 pernel secondo, il lieve rialzo è stato accolto dal ministro dell’Economia, Robert Habeck, come un «raggio di speranza». La ripresa dell’economia tedesca ha avuto effetti positivi sull’economia dell’Eurozona, che ha registrato una0,4 per, superando le aspettative degli analisti. L’attenuarsi dell’inflazione, che era seguita all’aumento dei prezzi dell’energia e del cibo causato dall’invasione russa in Ucraina, ha contribuito a ridare fiducia alle imprese e ai consumatori.