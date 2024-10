Kelly Macdonald entra nel cast di Lanterns!

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)neldi! Dopo alcuni rumors circolati settimane fa, arriva la conferma da Variety cheè stata scelta perre neldi, la serie HBO che farà parte dell’Universo DC al cinema e in tv.si unisce ai protagonisti della serie precedentemente annunciati Kyle Chandler e Aaron Pierre nella serie. Secondo la sinossi ufficiale, lo show segue “la nuova recluta John Stewart (Pierre) e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan (Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”.interpreterà lo sceriffo Kerry, che è descritta come “una donna pratica e profondamente devota alla sua famiglia e alla sua città unita.