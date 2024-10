J’Adore Pino D’Angiò disponibile on line il primo progetto musicale di nss edicola

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il pre-order lanciato lo scorso 3 ottobre, il vinile “” – ultimoartistico del maestro della disco italianascomparso lo scorso luglio – èonsul sito di nsse presso l’omonimain Piazza San Pasquale a Napoli in edizione limitata con il disco in colorazione azzurra.è l’ultimoartistico del maestro della disco italiana che celebra il legame eccezionale dicon il mondo della musica. Registrato a Napoli su una terrazza di Posillipo vista Vesuvio, il disco racconta le origini dell’artista nato a Pompei e la sua carriera attraverso quattro tracce fra le sue più popolari: “Okay Okay”; “Una Notte da Impazzire”; “Donna in Costruzione”; “Che Strano Amore Questo Amore”.