Inter lo scudetto è il passato Ora testa bassa | la ricetta di Inzaghi – CdS

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il pareggio subito in rimonta dalla Juventus, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente nerazzurro, Simoneha imposto alla squadra una riflessione profonda in vista della sfida infrasettimanale di oggi, contro l’Empoli. Ecco ladel mister, così come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola. RIFLESSIONI – Simoneè consapevole che la conquista dellonella passata stagione ora rappresenta solo un capitolo chiuso per l’. Ciò che conta ora è la capacità di rimanere concentrati e di applicarsi fino in fondo per evitare pericolosi scivoloni in un campionato sempre più equilibrato. L’obiettivo, ribadito dallo stesso, è di imparare dalma senza farsi distrarre dai successi ottenuti, perché ogni stagione presenta sfide nuove e diverse insidie.