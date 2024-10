Gaza, 143 morti nei raid israeliani delle ultime 24 ore, tra cui quello a Beit Lahia e 77 in Libano - VIDEO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovi raid sulla Striscia e non solo La Striscia di Gaza presa nuovamente di mira da Israele. Dei raid nelle ultime 24 ore hanno provocato la morte di 143 persone ed il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. Uno degli attacchi è stato condotto a Beit Lahia, nord della Striscia, su degli sfollat Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 143 morti nei raid israeliani delle ultime 24 ore, tra cui quello a Beit Lahia e 77 in Libano - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovisulla Striscia e non solo La Striscia dipresa nuovamente di mira da Israele. Deinelle24 ore hanno provocato la morte di 143 persone ed il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. Uno degli attacchi è stato condotto a, nord della Striscia, su degli sfollat

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Un’altra strage a Gaza: almeno 100 morti nel raid israeliano di Beit Lahia; Guerra Israele Medio Oriente, fonti mediche: 143 morti oggi in raid israeliani Gaza; Raid israeliani in Libano e a Gaza: donne e bambini tra le decine di morti - Almeno 10 morti in raid israeliano in villaggio sud Libano. Lo riporta la Reuters; Media, 143 morti negli attacchi israeliani di oggi a Gaza; Gaza, 143 morti in un giorno nei raid di Israele. L'ira degli Usa per le promesse infrante sugli aiuti: «Mai così pochi dal 7 ottobre; Strage a Gaza, uccise 143 persone nel raid israeliano. Media: “Inviati di Biden da Netanyahu per il cessate il fuoco”; Leggi >>>

Strage a Gaza, uccise 143 persone in raid israeliano. Feriti 8 soldati Unifil in Libano

(ilsecoloxix.it)

Netanyahu ha convocato una riunione per discutere, secondo informazioni della stampa locale, di una soluzione diplomatica per la guerra in Libano ...

Bombe israeliane, strage infinita. 143 morti a Gaza, decine sono donne e bambini

(msn.com)

L'Onu difende Unrwa: “Non ci sono alternative” Le Nazioni Unite hanno sottolineato che se Israele metterà in atto nuove leggi che tagliano i legami con l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati pa ...

Media, 143 morti negli attacchi israeliani di oggi a Gaza

(ansa.it)

Al Jazeera: 'Solo 132 nel nord della Striscia'. A giorni il nuovo round di colloqui, si tratta anche sul Libano (ANSA) ...

Guerra ultime notizie. Guerra Israele-Hamas, si tratta il rilascio di 11 ostaggi per un mese di tregua. A Gaza 143 morti in 24 ore

(ilsole24ore.com)

Un mese di tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della liberazione di 11 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Sarebbe questa la proposta, avanzata dal Qatar, nell’ultima riunione a Doha per cercare ...