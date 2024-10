Formazioni ufficiali Mantova-Palermo Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi, partita valida per l’undicesima giornata della. La vittoria, per i padroni di casa, manca da oltre un mese, e con due sconfitte nelle ultime quattro ilè sceso fino alla zona playout. Ora arriva una partita complicata in cui i lombardi vanno a caccia di una prestazione importante per cercare la scossa. I rosanero, da canto loro, hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno contro la Reggiana, e possono tentare l’aggancio al quarto posto occupato dalla Cremonese. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.