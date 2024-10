Fashion Issue di ottobre 2024: A spasso fra i trend (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Disegnare è un po’ come giocare a scacchi: la mente corre in avanti, anticipando le mosse che poi si faranno“spiegava David Hockney, noto artista britannico che con le sue opere (e i suoi look irriverenti) negli anni ’60 ispirava già il mondo dell’arte e della moda. Iodonna.it - Fashion Issue di ottobre 2024: A spasso fra i trend Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Disegnare è un po’ come giocare a scacchi: la mente corre in avanti, anticipando le mosse che poi si faranno“spiegava David Hockney, noto artista britannico che con le sue opere (e i suoi look irriverenti) negli anni ’60 ispirava già il mondo dell’arte e della moda.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di: A spasso fra i trend; «La realtà è un’illusione» ci svela Kodi Smit-McPhee sulla cover di Style Magazine 11/24; Forces oftorna a Roma il 26: gli ospiti, il palinsesto, la mostra di VOGUE60 e come iscriversi;Graduate Italia: occhi aperti sulla moda; ELLE: a settembre arriva The, anzi tre. Il primo numero firmato dalla nuova direttrice Manuela Ravasio; Lastory di Harper's Bazaar14: Oro Nero; Leggi >>>

Cosa ha indossato la redazione di Vogue Italia a Forces of Fashion 2024?

(vogue.it)

Forces of Fashion 2024 è giunto al termine. Scopri le storie personalissime dei look che gli Editor di Vogue Italia hanno sfoggiato per un'occasione così speciale. La certezza è una sola: black is the ...

Forces of Fashion 2024: i momenti imperdibili dell'evento firmato Vogue con i protagonisti del mondo della moda

(vogue.it)

Tutto sulla seconda edizione italiana di Forces of Fashion, andata in scena al Mattatoio di Roma con alcune delle voci più importanti del settore. Da Monica Bellucci ad Alessandro Michele, scopri come ...

Stili, colori e tendenze: in edicola giovedì 24 ottobre il nuovo Living Design Issue

(living.corriere.it)

Esce giovedì 24 ottobre 2025 con il Corriere della Sera il nuovo Living Design Issue, numero speciale a cura di Living che raccoglie le ultime tendenze del design. Oltre ai servizi di produzione con ...

Forces of Fashion 2024, la seconda edizione a Roma

(eroicafenice.com)

Forces of Fashion 2024, l'evento di moda globale torna a Roma il 26 2024, con una mostra dedicata ai 60 anni di Vogue Italia.