Bologna, una vittoria di rabbia. Orso e Odgaard, la risposta giusta. Cagliari può essere un nuovo inizio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre punti e a capo. Da Cagliari, il Bologna prova a cominciare un nuovo viaggio. Se sarà un falso decollo come a Monza, lo scopriremo tutto sommato presto. Sabato il Lecce, martedì il Monaco in Champions: dalla pista del Dall’Ara si capirà tanto sulla reale destinazione a cui potrà ambire questa squadra. Vincere all’Unipol Domus, però, era vitale, imprescindibile. Con un asterisco in classifica e senza un successo ieri, i rossoblù avrebbero rischiato di vedersi troppo lontano dall’Europa per crederci. Invece, a dodici punti la classifica fa meno impressione: tolte le tre pretendenti allo scudetto, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese sono lì, a quattro lunghezze. Certo, devono ancora giocare, ma intanto il Bologna è tornato a poterle toccare con il pensiero. Già, la testa. Fondamentale ieri, nella conca bollente di Cagliari. Sport.quotidiano.net - Bologna, una vittoria di rabbia. Orso e Odgaard, la risposta giusta. Cagliari può essere un nuovo inizio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre punti e a capo. Da, ilprova a cominciare unviaggio. Se sarà un falso decollo come a Monza, lo scopriremo tutto sommato presto. Sabato il Lecce, martedì il Monaco in Champions: dalla pista del Dall’Ara si capirà tanto sulla reale destinazione a cui potrà ambire questa squadra. Vincere all’Unipol Domus, però, era vitale, imprescindibile. Con un asterisco in classifica e senza un successo ieri, i rossoblù avrebbero rischiato di vedersi troppo lontano dall’Europa per crederci. Invece, a dodici punti la classifica fa meno impressione: tolte le tre pretendenti allo scudetto, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese sono lì, a quattro lunghezze. Certo, devono ancora giocare, ma intanto ilè tornato a poterle toccare con il pensiero. Già, la testa. Fondamentale ieri, nella conca bollente di

Il Bologna torna a vincere: 0-2 a Cagliari con Orso e Odgaard

Ci voleva. E non è solo un brodino caldo. Il Bologna torna alla vittoria e lo fa in un campo ostico, storicamente parlando, come quello di Cagliari. A differenza di Genova i rossoblù addomesticano meg ...

Orsolini: “Dedichiamo la vittoria a Bologna e ai bolognesi”

Ancora un gol per Orso, che con l'arrivo di ottobre tende a sbloccarsi. Ha aperto lui le marcature per il successo del Bologna a Cagliari per zero a due. Così Riccardo Orsolini, Player of the Match, a ...

Orso, l’irriconoscibile. Ha perso gol e sorrisi. Il Bologna lo aspetta

Un gol in otto presenze su nove partite giocate dal Bologna: peraltro su rigore. Di più: non segna dal primo aprile, guarda caso data dell’ultima vittoria ... C’è un Orso da ritrovare.



