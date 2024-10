Ancora insufficiente l’alfabetizzazione finanziaria degli italiani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ insufficiente il livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani e sono Ancora significativi i gap di genere e d’età. E’ quanto emerge dalla terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani.L’Osservatorio, del quale sono stati illustrati i risultati nel corso di un evento al Senato, mette in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento. I dati del 2024 mettono in luce la necessità di migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, Ancora insufficiente. Anche quest’anno, la ricerca ha indagato le conoscenze finanziarie e assicurative della popolazione italiana, basandosi su un campione di 4.000 intervistati, con un focus particolare sulla situazione di donne e giovani. Unlimitednews.it - Ancora insufficiente l’alfabetizzazione finanziaria degli italiani Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’il livello di alfabetizzazionee assicurativae sonosignificativi i gap di genere e d’età. E’ quanto emerge dalla terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi.L’Osservatorio, del quale sono stati illustrati i risultati nel corso di un evento al Senato, mette in relazione le conoscenze finanziarie e assicurativecon il loro comportamento. I dati del 2024 mettono in luce la necessità di migliorare il livello di educazionee assicurativa. Anche quest’anno, la ricerca ha indagato le conoscenze finanziarie e assicurative della popolazione italiana, basandosi su un campione di 4.000 intervistati, con un focus particolare sulla situazione di donne e giovani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ancora insufficiente l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani; Ancora insufficiente l’alfabetizzazione finanziaria degli italiani; Edufin Index: nel 2024 niente passi avanti sull’educazione finanziaria; Il rapporto. Educazione finanziaria: italiani rimandati, donne e giovani in difficoltà; Edufin Index: Italia ancora insufficiente in educazione finanziaria e assicurativa; Edufin Index: Italia ancora insufficiente in educazione finanziaria e assicurativa. Il livello si attesta a 56 su 100 (la sufficienza pari a 60); Leggi >>>

Ancora insufficiente l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani

(iltempo.it)

ROMA (ITALPRESS) – E’ insufficiente il livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani e sono ancora significativi i gap di genere e d’età. E’ quanto emerge dalla terza edizione ...

Finanza, rapporto Edufin Index: 'conoscenze ancora insufficienti'

(msn.com)

L'osservatorio di Allenza assicurazioni, fondazioni Gasparri e Sda Bocconi presenta risultati della terza edizione ...

Italiani bocciati in educazione finanziaria, 12% è analfabeta

(ansa.it)

In Italia il livello di conoscenza finanziaria e assicurativa resta insufficiente e l'analfabetismo in questo campo addirittura aumenta. (ANSA) ...

L’Italia non è ancora “promossa” in educazione finanziaria: l’Edufin Index 2024 resta fermo a 56 su 100

(firstonline.info)

Video Ancora insufficiente Video Ancora insufficiente

L’Edufin Index 2024 di Alleanza Assicurazioni evidenzia una cultura finanziaria stagnante in Italia, con solo il 40% degli intervistati che raggiunge la sufficienza e un preoccupante 12% di analfabeti ...