Tracce di mercurio nel tonno in scatola l’allerta di due ong francesi | Il 100% delle conserve analizzate è contaminato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilin conserva venduto in vari Paesi europei contiene, una sostanza nociva per la salute. Lo denunciano due ong, Bloom e Foodwatch, che hanno selezionato 148 scatole di conserva in cinque Paesi: Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna. Ledisono state fatte analizzare da un laboratorio indipendente, da cui sarebbe emerso che il cento per centoscatole presentava una qualche traccia di. Più della metà, spiega l’associazione per la difesa dell’ambiente Bloom, conteneva concentrazioni dial di là del limite massimo fissato per altre specie di, ossia 0,3 milligrammi al chilo.