Sciarada un delizioso giallo-rosa | Donen rimanda a Hitchcock

Sciarada Tv2000 ore 20.55. Con Cary Grant, Audrey Hepburn e Walter Matthau. Regia di Stanley Donen. Produzione Usa 1963. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Una giovane vedova scopre che il marito le ha lasciato un mucchio di soldi. Soldi mal guadagnati. I vecchi complici del marito li reclamano. Per fortuna la donna ha chi la protegge. Un misterioso personaggio (il mistero è se vuole proteggere davvero la donna oppure se anche lui mira al grisbì) PERCHÈ VEDERLO Perché è un delizioso giallo rosa. Donen rimanda a Hitchcock, ma ci mette del suo.Da grande regista di musical,riesce a dare alla storia pur senza ricorrere a canzoni la levità e la grazia di un film di canti e balli. Portentoso l'apporto dei caratteristi (Walter Matthau, James Coburn. George Kennedy) che attori di fianco non sarebbero rimasti a lungo.

