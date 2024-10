Schmit: "Il mondo del lavoro sta cambiando, non c'è competitività senza protezione dei lavoratori" (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente e radicalmente. Le nostre regole e industrie devono evolversi allo stesso ritmo. Non c'è competitività senza protezione dei lavoratori, sicurezza e condizioni di lavoro giuste. Digitalizzazione, automazione e una progressiva erosione dell'equilibrio vita lavoro sono alcuni dei rischi" così il Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione Nicolas Schmit intervenendo agli Stati generali della Salute e Sicurezza sul lavoro, presso la Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Schmit: "Il mondo del lavoro sta cambiando, non c'è competitività senza protezione dei lavoratori" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Ildelstavelocemente e radicalmente. Le nostre regole e industrie devono evolversi allo stesso ritmo. Non c'èdei, sicurezza e condizioni digiuste. Digitalizzazione, automazione e una progressiva erosione dell'equilibrio vitasono alcuni dei rischi" così il Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione Nicolasintervenendo agli Stati generali della Salute e Sicurezza sul, presso la Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Schmit: "Il mondo del lavoro sta cambiando, non c'è competitività senza protezione dei lavoratori"; Il Commissario Schmit parteciperà alla riunione dei ministri del lavoro e dell'occupazione del G7 il 12 e 13 settembre a Cagliari; Liguria: sostegno dell'ex commissario Ue al Lavoro Schmit per Orlando; G7 Cagliari: il Commissario europeo Schmit domani in Sardegna.; Ue, debito comune e tasse sulla ricchezza per finanziare una transizione giusta e equa. La ricetta del commissario Nicolas Schmit; Nicolas Schmit: “Il vento sta cambiando, andiamo a vincere”; Leggi >>>

Lavoro in crisi, la disoccupazione sta sparendo ma questa non è vita

(informazione.it)

A quanto pare sì, se il sistema continua a non funzionare. Il mondo del lavoro è in crisi in Italia, poiché continua a presentare numerose difficoltà, nonostante alcuni dati sembrino indicare ...

Schmidt (ex Ceo di Google): l'AI far? aumentare produttivit? e reddito

(msn.com)

Schmidt (ex Ceo di Google): l'AI far? aumentare produttivit? e reddito Lutto nel mondo della musica: muore a 38 anni il celebre dj e produttore 30 Coppie Immortali: Come Erano Vs Come Sono Parte 2 ...

"Il mondo del lavoro non può più aspettare"

(msn.com)

Il sindacalista Enea Giacomello (Organizzazioni Operaie Autonome) denuncia l’isolamento economico dovuto al crollo del Ponte della Motta.

Il mondo del lavoro scandagliato dalla letteratura

(ilmanifesto.it)

Il lavoro sta sotto gli occhi di tutti ma – come la lettera rubata ... Il premio intende mettere al centro la letteratura della working class, le opere con il mondo del lavoro al centro della ...