Nuovo stadio dell'Arezzo, progetto in dirittura d'arrivo. A novembre la presentazione (Di martedì 29 ottobre 2024) Comincia il conto alla rovescia per lo stadio Nuovo. L’Arezzo calcio ha praticamente ultimato il Docfap (documento di fattibilità), la cui redazione si è rivelata molto complessa perché ha dovuto contenere al suo interno sia le specifiche tecniche e progettuali che quelle di natura economica e Arezzonotizie.it - Nuovo stadio dell'Arezzo, progetto in dirittura d'arrivo. A novembre la presentazione Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Comincia il conto alla rovescia per lo. L’calcio ha praticamente ultimato il Docfap (documento di fattibilità), la cui redazione si è rivelata molto complessa perché ha dovuto contenere al suo interno sia le specifiche tecniche e progettuali che quelle di natura economica e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Milan - il “nuovo San Siro” fa arrabbiare il comune di San Donato. Ecco cos’è successo

(Dailymilan.it)

Stadio Milan, il comune di San Donato non ci sta e attacca i rossoneri per la possibilità di restare in zona San Siro. L’esposto Prima grandi passi in avanti per quanto riguarda la realizzazione del nuovo stadio a San Donato, poi il passo indietro ...

"Nuovo stadio?. Nessun bonus ai dirigenti"

(Ilgiorno.it)

"Un maxi bonus per i dirigenti se dovesse essere costruito uno stadio nuovo? Non è previsto, di nessun tipo, non esiste. Ma sono assatanato sul tema nuovo stadio. E non ho bisogno di “carotoni“ di bonus per dedicarmi a un progetto che considero ...

Nuovo Stadio, svelati i dettagli del progetto: il piano del club

(spaziomilan.it)

Dopo l'incontro andato in scena nella giornata di ieri, ecco il possibile progetto di Milan e Inter: i dettagli.

Ciclodromo, basket e padel nel maxi parco dello sport: "Uno stadio unico in Italia"

(msn.com)

Progetto da 5 milioni a Sant’Ermete. L’impianto sarà realizzato dalla fondazione del compianto Berardi, l’ex patron di Scrigno: "Coroneremo il suo sogno".

Trapani sogna in grande: stadio da 20mila posti, palasport e... Antonini: "Investo 80 milioni"

(gazzetta.it)

Il proprietario della squadra siciliana ha grandi ambizioni per il futuro del club calcistico e anche di quello cestistico di A1, previsto infatti anche un palasport da 8mila posti ...

Stadio, ecco perché il progetto Dall’Ara sta saltando. Cosa fare per salvarlo

(bologna.repubblica.it)

Senza soldi del governo salta tutto. Il Comune, disposto ad aumentare i 40 milioni già stabiliti, in tal caso proporrà al Bfc di varare un piano B ...