Oasport.it - Nuoto, cinque italiani chiudono l’avventura in Coppa del Mondo: Ceccon e Pilato protagonisti a Singapore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladeldiin vasca corta si concluderà a, dove dal 31 ottobre al 2 novembre andrà in scena la terza e ultima tappa. Si preannuncia un appuntamento di elevato spessore agonistico in Asia, con la lotta per il trofeo ancora molto aperta: sul fronte maschile il francese Leon Marchand svetta con 116,4 punti davanti allo svizzero Noe Ponti (115) e al cinese Haiyan Qin (112,6), mentre Thomasinsegue a quota 91,5; tra le donne testa a testa tra le statunitensi Regan Smith (118,4) e Kate Douglass (118,3), mentre Benedettaè 22ma (59,7).