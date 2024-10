Lanazione.it - Ladri alla primaria Menconi. Spariti tablet, computer e tende. Al vaglio le telecamere

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Marina di Carrara, 29 ottobre 2024 –in azionescuoladi via Muttini, a Marina di Carrara. Di preciso non si conosce il momento in cui i malviventi sono entrati in azione, ma il personale scolastico si è accorto del furto solo ieri mattina, poco prima del suono della campanella. Si presume che il raid sia avvenuto tra sabato e domenica, quando la scuola è chiusa. Ihanno rubato numerosie, non si sa per quale motivo, anche lepresenti all’interno dell’istituito. Per consentire alle forze dell’ordine di ispezionare i localiricerca di tracce utili a identificare i, l’entrata dei bambini ieri è stata posticipata di un’ora. I piccoli studenti sono rimasti molto male nel sapere che degli estranei sono entrati nella loro scuola per portare via il loro materiale scolastico.