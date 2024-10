La Russia simula un attacco nucleare. Sotto gli occhi di Putin il lancio di missili balistici e da crociera: “Tutti a segno” (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 - Vladimir Putin in persona ha supervisionato oggi le esercitazioni "di deterrenza strategica" dell'esercito russo che hanno simulato "un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nucleare nemico", ha dichiarato dichiarato il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, illustrando le operazioni allo zar. Putin come Kim, dirige le esercitazioni Putin, puro stile Kim Jong-un, ha osservato e "diretto", seppure da remoto, le esercitate di lancio di missili balistici e da crociera, riporta la Tass. Il ministero ha confermato il lancio di un missile balistico intercontinentale Yars dal cosmodromo di Plesetsk in direzione del poligono di addestramento di Kura, in Kamchatka. Quotidiano.net - La Russia simula un attacco nucleare. Sotto gli occhi di Putin il lancio di missili balistici e da crociera: “Tutti a segno” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 - Vladimirin persona ha supervisionato oggi le esercitazioni "di deterrenza strategica" dell'esercito russo che hannoto "un massicciocon forze offensive strategiche in risposta a unnemico", ha dichiarato dichiarato il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, illustrando le operazioni allo zar.come Kim, dirige le esercitazioni, puro stile Kim Jong-un, ha osservato e "diretto", seppure da remoto, le esercitate didie da, riporta la Tass. Il ministero ha confermato ildi un missile balistico intercontinentale Yars dal cosmodromo di Plesetsk in direzione del poligono di addestramento di Kura, in Kamchatka.

La Russia simula un attacco nucleare. Sotto gli occhi di Putin il lancio di missili balistici e da crociera: "Tutti a segno"

Roma, 29 ottobre 2024 - Vladimir Putin in persona ha supervisionato oggi le esercitazioni "di deterrenza strategica" dell'esercito russo che hanno simulato "un massiccio attacco nucleare con forze off ...

Russia, attacco nucleare simulato per spaventare la Nato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio ...

Russia, 'esercitazioni per simulare un attacco nucleare'

Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nu ...

La Russia 'scalda' le armi nucleari: "Servono per la pace"

Vladimir Putin Il presidente russo, Vladimir Putin, ha supervisionato esercitazioni nucleari strategiche a una settimana dalle elezioni presidenziali statunitensi, vantando capacità migliorate e in gr ...