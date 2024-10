Bergamonews.it - Itema, completata l’acquisizione di Schoch

(Di martedì 29 ottobre 2024) Colzate., azienda tra i leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per la tessitura, ha completatodi, storica azienda attiva nella produzione e fornitura di accessori per le macchine tessili, come pettini, lamelle e altri componenti. L’operazione porta a compimento il processo di integrazione già avviato nel 2019 condell’80% delle quote della società e, a seguito dell’accordo raggiunto con gli eredi della famiglia fondatrice,ne rileva il rimanente 20% e diventa socio unico della controllata italiana& Co Srl.è stata fondata da Alfredonel 1907 a Ranica, in provincia di Bergamo, e da allora produce accessori di alta qualità per l’industria tessile.