I sette giorni di Arnautovic | da Berna a Empoli L’Inter lo aspetta

(Di martedì 29 ottobre 2024), adallo sconforto di, va caccia del riscatto in-Inter. L’austriaco ha bisogno subito di risposte. RISCATTO –per riprendersi,per non pensarci più. Domani-Inter dovrà essere anche la partita di Marko. L’attaccante austriaco, che a meno di sorprese dovrebbe entrare a gara in corso e non giocare dall’inizio, va a caccia del riscatto dopo il rigore divoratosifa a. La sua immagine è stata sicuramente la nota più negativa dell’ultima serata europea della Beneamata. Un’immagine di sconforto e tristezza, con lo stesso Simone Inzaghi, autore di un gesto di grande umanità subito dopo la fine della partita, decisa peraltro da Marcus Thuram, entrato alcuni minuti prima proprio al posto dell’ex Bologna.