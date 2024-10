Ilrestodelcarlino.it - Fischietti indigesti, il Forlì tuona: "Così non va: meritiamo rispetto"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilnon ci sta: gli arbitri meritano, ma pure i biancorossii.la società di viale Roma nella giornata di ieri scocca una mail non per erigere un muro di polemica, ma per esibire uno scudo a difesa del proprio nome. Perché per i vertici dei galletti sarebbero troppe le disparità di trattamento subite coi varifin qui incontrati. "Vogliamo fa valere la nostra voceal trattamento ricevuto nelle prime otto giornate", rimarca la nota ufficiale del. "Neldei ruoli ed evidenziando gli errori commessi dai nostri tesserati durante le partite, con gesti antisportivi e proteste nei confronti del direttore di gara, la società sottolinea la disparità nei giudizi arbitrali che hanno rallentato il cammino della squadra".