Facciamo festa e pensiamo anche (Di martedì 29 ottobre 2024) Beruschi I ragazzi si preparano ad Halloween: dove abito, già da qualche giorno sono comparsi fantasmi, scheletri e roba varia, con la promessa di dolcetto o scherzetto; la maggior parte dei condomini prepara caramelle e cianfrusaglie da distribuire al suono del campanello, salvo qualcuno che non ne vuole sapere ed ha pensato che appenderà un cartello sulla porta. Per me rischia lo scherzetto, visto i tempi che corrono. anche per prepararsi ad una festa in compagnia, una volta si diceva scherzando: affiliamo i coltelli! Ma visto quello che succede Probabilmente è venuto di moda assalirsi all’arma bianca, non con sciabola o baionetta, ma con i coltelli da cucina; ma lasciamo stare. Poi la ricorrenza della festa di Tutti i Santi. Ilgiorno.it - Facciamo festa e pensiamo anche Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Beruschi I ragazzi si preparano ad Halloween: dove abito, già da qualche giorno sono comparsi fantasmi, scheletri e roba varia, con la promessa di dolcetto o scherzetto; la maggior parte dei condomini prepara caramelle e cianfrusaglie da distribuire al suono del campanello, salvo qualcuno che non ne vuole sapere ed ha pensato che appenderà un cartello sulla porta. Per me rischia lo scherzetto, visto i tempi che corrono.per prepararsi ad unain compagnia, una volta si diceva scherzando: affiliamo i coltelli! Ma visto quello che succede Probabilmente è venuto di moda assalirsi all’arma bianca, non con sciabola o baionetta, ma con i coltelli da cucina; ma lasciamo stare. Poi la ricorrenza delladi Tutti i Santi.

