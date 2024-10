Lanazione.it - Creatività in crisi tra i banchi: "Non è innata, si può imparare"

(Di martedì 29 ottobre 2024) La? Una doteriservata a pochi. Falso. Tutti sono in grado di praticare il pensiero creativo, ma il suo sviluppo dipende dal contesto in cui si cresce e dagli stimoli che si ricevono durante il percorso formativo. Fondamentale quindi allenarlo, soprattutto nei giovani. Il creative thinking infatti – la capacità di ideare differenti soluzioni allo stesso problema, ragionando in modo flessibile e fluido e trovando risposte insolite e originali – ha un’influenza positiva sull’interesse e sul rendimento scolastico, nonché sull’identità e sullo sviluppo socio-emotivo supportando l’interpretazione di esperienze ed eventi in modi nuovi e significativi dal punto di vista personale. Inoltre, può aiutare ad adattarsi a un mondo in costante evoluzione ed è una delle qualità maggiormente apprezzate sul lavoro.