Tpi.it - Claudio Cecchetto: “Nella serie sugli 883 c’è un errore. Io e Max Pezzali? Preferisco non rispondere”

(Di martedì 29 ottobre 2024)snobba latv di Sky883 in cui figura tra i personaggi principali: “Non l’ho vista. Quella storia l’ho scritta io assieme a Pier Paolo Peroni. E non parlo della sceneggiatura, ma di quel che accade più di trent’anni fa”, dice al Corriere della Sera il discografico che lanciò il duo formato da Maxe Mauro Repetto. “Diciamo che la vedo con dei filtri speciali: amici e conoscenti la commentano in continuazione, quindi il modo per così dire di ‘seguirla’, a mio modo, l’ho trovato”, precisa. “Gli 883 . rimarca – li scoprii io. Sono andati dove meritavano ma nessuno prima di me gli aveva dato retta”. “So benissimo che, ndr compaio anche io e qualcosa da dire a riguardo ce l’ho”, aggiunge: “In tanti – dice – mi hanno mandato un video che riproduce uno dei momenti in cui parlo e mi presento in scena.