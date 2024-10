Ilnapolista.it - Casini: «Milan-Napoli in chiaro è un evento importante, non accadeva dal 1996»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente della Lega Serie A,, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida traLe parole diÈ la prima partita inper Dazn, che tipo di step rappresenta? «È un passaggio estremamenteperché è la prima volta per Dazn, ma è la prima volta dal, quindi stiamo parlando della prima volta da molto molto tempo che non veniva data la possibilità a tutti i tifosi di accedere ad una partita di campionato» Il derby d’Italia tra Inter e Juve? «È stato unsportivo eccezionale, quello che consente alla Serie A di promuoversi. È da tempo che non vedevamo partite così e quindi è stato molto» Leggi anche:, Dazn vara la partita gratis ma a numero chiuso 28 anni fa c’era Ciro Ferrara che scendeva in campo in questo campo per la sfida tra Sampdoria e Juve che è stata l’ultima in