Ilgiorno.it - Bergamo, Malpensata in rivolta: “Ora basta violenze, spaccio e degrado”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Un quartiere ostaggio di spacciatori e prostitute. La recente denuncia a piede libero di un cittadino di origine sudamericana, accusato di aver danneggiato con una catena da bicicletta due auto posteggiate in via Gambirasio, ha riportato sotto la luce dei riflettori della cronaca la difficile situazione in cui vivono da tempo gli abitanti del quartiere cittadino della, costretti a girare con addosso gli spay al peperoncino per difendersi da eventuali aggressioni. La protesta Gli animi sono esasperati e i residenti invocano maggiore attenzione e maggiori controlli, soprattutto di notte. Raccontano di continui episodi di vandalismi,e prostituzione anche negli androni del palazzi. In via Gambirasio in particolare. Ma non solo. Un’altra zona critica è quella del parcheggio davanti al Cristallo Palace, perché non è illuminato.