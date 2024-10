Assolto per evasione dai domiciliari: "Non era consapevole dell'infrazione" (Di martedì 29 ottobre 2024) Un uomo di Avellino, imputato per evasione dai domiciliari, è stato Assolto dal Tribunale cittadino in quanto, secondo il giudice, mancava la consapevolezza di compiere un atto illecito. L’episodio risale al 6 ottobre 2021, quando i Carabinieri di Lauro lo avevano fermato a Quindici mentre si Avellinotoday.it - Assolto per evasione dai domiciliari: "Non era consapevole dell'infrazione" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un uomo di Avellino, imputato perdai, è statodal Tribunale cittadino in quanto, secondo il giudice, mancava lazza di compiere un atto illecito. L’episodio risale al 6 ottobre 2021, quando i Carabinieri di Lauro lo avevano fermato a Quindici mentre si

Per questo motivo il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha mandato assolto dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari un uomo del posto ... che ha rappresentato come non vi fosse ...

Assolto «per non aver commesso il fatto», questa la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti di Massimo Segre: il finanziere, noto alle cronache per la sua burrascosa separazione con ...

