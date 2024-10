Abusi su una 14enne, l’educatore di Cl Andrea Davoli condannato a 4 anni. “Chiedo scusa” (Di martedì 29 ottobre 2024) Accusato di violenza sessuale, la pm aveva chiesto 7 anni di pena. Il giudice del tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che ci fosse il consenso della ragazzina riqualificando il reato in atti sessuali con minorenne Repubblica.it - Abusi su una 14enne, l’educatore di Cl Andrea Davoli condannato a 4 anni. “Chiedo scusa” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Accusato di violenza sessuale, la pm aveva chiesto 7di pena. Il giudice del tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che ci fosse il consenso della ragazzina riqualificando il reato in atti sessuali con minorenne

E’ stato condannato a quattro anni – in primo grado, in abbreviato – Andrea Davoli, ex insegnante ed educatore reggiano di Comunione e Liberazione, accusato di violenza sessuale nei confronti di una 1 ...

La sentenza a carico dell’ex insegnante ed educatore di Comunione e liberazione. Davanti al giudice ha preso la parola per chiedere scusa alla ragazza, in presenza dei suoi genitori ...

