Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2024: Rossella rischia la carriera mentre Marina rivela a Ferri il suo ultimatum (Di lunedì 28 ottobre 2024) Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Rossella cercherà di evitare di stare da sola con il primario ma farà un errore che metterà in pericolo la sua carriera mentre Marina rivelerà a Roberto cosa vuole per salvare il loro matrimonio. Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2024: Rossella rischia la carriera mentre Marina rivela a Ferri il suo ultimatum Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Vediamo lee le Trame della puntata di Unalin onda il 29su Rai3. Nell'episodio della Soapcercherà di evitare di stare da sola con il primario ma farà un errore che metterà in pericolo la suarivelerà a Roberto cosa vuole per salvare il loro matrimonio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2024: Rossella rischia la carriera mentre Marina rivela a Ferri il suo ultimatum

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 29 ottobre rivelano che Rossella si ritroverà protagonista di un errore che potrebbe avere delle amare ripercussioni sul suo futuro professionale ... (it.blastingnews.com)

Ancora colpi di scena per i protagonisti di Un Posto al Sole. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap, che andranno in onda dal 4 all’8 novembre 2024 in prima visione su Rai 3, ... (napolitoday.it)

Torna Un Posto al Sole stasera in tv, lunedì 28 ottobre, appuntamento come sempre alle 20.50 su Rai 3. La soap continua con colpi di scena da non perdere, vediamo ora insieme un assaggio ... (msn.com)

Le anticipazioni Upas dal 28 ottobre al 1° novembre rivelano momenti di tensione per i protagonisti di Palazzo Palladini. Cosa accadrà nella soap di Rai 3? (superguidatv.it)

Luisa e le altre donne del quartiere gettano discredito sul dottor De Santis, spingendo il medico a lasciare il suo lavoro al centro d'ascolto ... (it.blastingnews.com)