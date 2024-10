Ue dal Fondo per l’Innovazione 48 miliardi per progetti green

Unlimitednews.it - Ue, dal Fondo per l’Innovazione 4,8 miliardi per progetti green

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha selezionato 85innovativi a zero emissioni nette per ricevere 4,8di euro in sovvenzioni dalper. L’obiettivo è contribuire a mettere in atto tecnologie pulite all’avanguardia in tutta Europa. Si tratta del valore più elevato dall’inizio delpernel 2020, con un aumento dell’importo totale del sostegno a 12di euro e un incremento del 70% del numero di. Iselezionati saranno attuati in 18 Paesi, tra cui l’Italia. Coprono una vasta gamma di settori: dalle industrie ad alta intensità energetica, alle rinnovabili, dallo stoccaggio di energia alla gestione industriale del carbonio, oltre alla mobilità a zero emissioni.