Tragico incidente sul lavoro a Termini Imerese: muore Nicasio Moncada, operaio di 44 anni

Un'ulteriore tragedia ha colpito il nostro Paese, con un nuovo incidente sul lavoro che ha avuto luogo a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Nicasio Moncada, un operaio di 44 anni originario di Sciara, ha perso la vita mentre stava eseguendo operazioni di bonifica con un escavatore. Questo Tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure di protezione da adottare in simili situazioni.

Dettagli sull'incidente a Termini Imerese

I fatti si sono verificati nella contrada Canne Masche, una zona vicina alla zona industriale di Termini Imerese. Nicasio Moncada era impegnato in attività di bonifica del terreno quando, purtroppo, un traliccio è crollato. L'evento ha provocato un impatto devastante: la struttura ha schiacciato la cabina dell'escavatore, travolgendo Moncada.

