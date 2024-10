Tafferugli prima di Arezzo-Ternana, denunciati tre tifosi rossoverdi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fumogeni, petardi, bandiere usate come spranghe: i Tafferugli tra i supporter di Arezzo e Ternana sono andati in scena un mese fa, era il 29 settembre scorso e adesso arriva la notizia della denuncia di alcuni tifosi ternani. Teatro degli scontri via Benedetto Da Maiano. Secondo la ricostruzione Arezzonotizie.it - Tafferugli prima di Arezzo-Ternana, denunciati tre tifosi rossoverdi Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fumogeni, petardi, bandiere usate come spranghe: itra i supporter disono andati in scena un mese fa, era il 29 settembre scorso e adesso arriva la notizia della denuncia di alcuniternani. Teatro degli scontri via Benedetto Da Maiano. Secondo la ricostruzione

