Omicidio a Cremona, Paolo Gamba ucciso in casa a coltellate dal coinquilino

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Ancora coltelli, ancora morte in Lombardia. Un uomo di 44 anni,è stato, al culmine di una lite, nell'abitazione che condivideva pare da pochi giorni con il suo presunto assassino. E sarebbe stato proprio l’omicida a chiamare i soccorsi sanitari che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 44 anni È successo nel primo pomeriggio di oggi in un palazzo popolare di Borgo Loreto ae il movente potrebbe essere legato alla droga. Sul posto la polizia. Ilè già stato fermato ed è sottoposto ad interrogatorio. Si tratta Marco Viti, 48 anni. L'omicida, dalle prime informazioni, era uscito dal carcere circa una decina di giorni fa.e morte Si tratta dell’ennesimo gravissimo episodio di violenza avvenuto nelle ultime ore.