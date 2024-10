Napoli, Raspadori interessa al Milan: servono 25-30 milioni per strapparlo a De Laurentiis (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il futuro di Giacomo Raspadori alla SSC Napoli non è così certo. L’attaccante azzurro ha poco spazio a disposizione e la sua età e qualità richiedono sicuramente più minuti per mettere esperienza e convinzione sulle gambe. Per questo motivo diversi club si sarebbero interessati al suo acquisto. Secondo quanto rivelato da Nicolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, L'articolo Napoli, Raspadori interessa al Milan: servono 25-30 milioni per strapparlo a De Laurentiis Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il futuro di Giacomoalla SSCnon è così certo. L’attaccante azzurro ha poco spazio a disposizione e la sua età e qualità richiedono sicuramente più minuti per mettere esperienza e convinzione sulle gambe. Per questo motivo diversi club si sarebberoti al suo acquisto. Secondo quanto rivelato da Nicolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, L'articoloal25-30pera De

Napoli, Raspadori interessa al Milan: servono 25-30 milioni per strapparlo a De Laurentiis

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli azzurri devono correre ai ripari, il Milan vuole fare un’offerta per Giacomo Raspadori: arriva la risposta dei partenopei. Il Napoli ha -mai come quest’anno- una rosa davvero lunga anche in panchina, i partenopei possono contare su degli ottimi ... (Spazionapoli.it)

Si scalda il duello tra Milan e Napoli: rossoneri con il mirino puntato su Raspadori e sulla rivelazione del campionato che stuzzica Manna. Ore caldissime per Milan e Napoli, pronte ad affrontarsi nel magnifico palcoscenico di San Siro tra poco più ... (Spazionapoli.it)

La Dea continua ad essere molto interessata a Raspadori e il Napoli potrebbe decidere di presentare soldi più il cartellino dell’ex Sassuolo per piazzare un colpo di calciomercato assolutamente di ... (napolicalciolive.com)

In arrivo un annuncio definitivo da parte dell'agente di Jack Raspadori che si è esposto proprio in queste ore in merito a quello che accadrà a gennaio ... (ultimecalcionapoli.it)

Il Napoli è molto attivo in questo periodo, spinto da un avvio di stagione positivo che ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi. L’obiettivo della squadra è lottare per le prime posizioni in classifica, ... (mondonapoli.it)