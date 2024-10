Sport.quotidiano.net - Milan-Napoli, Fonseca: "Conte fortissimo, noi in lotta per lo scudetto. Leao? Nessun caso"

Milano, 28 ottobre 2024 - "Il Napoli, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. In più saranno motivatissimi, ma anche noi". Sono le prime parole di Paulo Fonseca in vista della sfida di domani sera a San Siro contro la capolista di Conte. Sul rinvio della partita col Bologna: "Ore difficili da gestire, volevamo giocare e siamo stati molto penalizzati. Volevamo giocare anche per far scontare le squalifiche a Reijnders e Theo Hernandez che invece non avremo. Ho fiducia comunque massima negli altri". Camarda tra i convocati: "In Champions è entrato bene e ha confermato quello che penso: ha un grande futuro". Oltre agli squalificati, fuori per infortunio soprattutto Gabbia e Abraham. E Leao? "Oggi non dico la formazione (l'aveva data contro il Bruges). Rafa ha lavorato bene come sempre, non è un problema e non è un caso".