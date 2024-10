La 13enne e il volo mortale. Rivelò ai servizi sociali:: "Il mio ragazzo è ossessivo" (Di lunedì 28 ottobre 2024) La morte della 13enne di Piacenza, precipitata venerdì mattina dal balcone del proprio condominio dove si trovava col fidanzatino 15enne, non trova ancora soluzione. Incidente, suicidio oppure omicidio? La terza ipotesi appare largamente privilegiata dagli inquirenti, ma le altre non possono essere aprioristicamente escluse. Soprattutto in mancanza di prove inoppugnabili a conforto della pista principale. E il riserbo con cui la procura dei minori di Bologna procede, nonostante il 15enne risulti già indagato per omicidio volontario, testimonia la volontà di evitare il minimo passo falso. Non ci sono telecamere in tutta l’area, né – a quanto pare – filmati. Quotidiano.net - La 13enne e il volo mortale. Rivelò ai servizi sociali:: "Il mio ragazzo è ossessivo" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) La morte delladi Piacenza, precipitata venerdì mattina dal balcone del proprio condominio dove si trovava col fidanzatino 15enne, non trova ancora soluzione. Incidente, suicidio oppure omicidio? La terza ipotesi appare largamente privilegiata dagli inquirenti, ma le altre non possono essere aprioristicamente escluse. Soprattutto in mancanza di prove inoppugnabili a conforto della pista principale. E il riserbo con cui la procura dei minori di Bologna procede, nonostante il 15enne risulti già indagato per omicidiontario, testimonia lantà di evitare il minimo passo falso. Non ci sono telecamere in tutta l’area, né – a quanto pare – filmati.

La 13enne e il volo mortale. Rivelò ai servizi sociali: "Il mio ragazzo è ossessivo"

