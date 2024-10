Tvplay.it - “Ibrahimovic è un COATTO” ||| Milan, Attacco FRONTALE Anche a LEAO in Diretta

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nasce un dibattito insu Zlatan, con undiretto al dirigente del: l’opinione fa scatenare la live Il nostro dibattito inin casadopo le vittorie in Serie A e in Champions League con due temi sulmolto forti: la gestione di Zlatane le prestazioni di Rafael, esterno portoghese deldi Paulo Fonseca. Il video pinnato in alto mostra l’estratto completo di un confronto duro e acceso sul lavoro dell’ex attaccante, ora dirigente in rossonero. Secondo voi come si sta comportando in questo nuovo ruolo? In live su TVPlay sono volate parole forti. L'articolo “è uninproviene da TvPlay.it.