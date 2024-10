I numeri dietro al licenziamento del quinto allenatore a tempo pieno dello United dai tempi di Sir Alex

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-28 17:28:32 Giorni caldissimi in redazione! Erik ten Hag ha voluto sottolineare come gli infortuni e la fortuna gli siano andati contro, ma le proteste dell’olandese si sono rivelate un fattore aggravante per i tifosi del Manchester– e, forse, per i decisori del club – nel contesto del suo periodo alla guida del club . Dopo essere subentrato nella stagione 2022-23, Ten Hag ha perso 35 partite su 128 in tutte le competizioni e ha ottenuto una percentuale di vittorie leggermente più alta rispetto al precedentepermanente, Ole Gunnar Solskjaer. Louis van Gaal ha la cifra complessiva più bassa tra i cinque allenatori permanenti assunti dallodopo il ritiro del leggendario SirFerguson nel 2013. David Moyes – il primo di questi successori – ha il secondo peggiore, con la cifra di Ten Hag solo migliorata di José Mourinho.