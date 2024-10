Fiera delle arti tessili in Piazza Santa Croce (Di lunedì 28 ottobre 2024) Laboratori di macramè sugli addobbi natalizi, dimostrazioni di tessitura manuale e tintura naturale, ma anche un focus sul futuro della lane italiane. Questi e altri appuntamenti saranno protagonisti della Fiera delle arti tessili, già Fiera delle lane di San Martino, in programma sabato 2 e Firenzetoday.it - Fiera delle arti tessili in Piazza Santa Croce Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Laboratori di macramè sugli addobbi natalizi, dimostrazioni di tessitura manuale e tintura naturale, ma anche un focus sul futuro della lane italiane. Questi e altri appuntamenti saranno protagonisti della, giàlane di San Mno, in programma sabato 2 e

Fiera delle arti tessili in Piazza Santa Croce

