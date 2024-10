Elezioni regionali, al via la seconda giornata di voto: la diretta, tutti i dati sull'affluenza e le info utili (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al via la seconda e ultima giornata di voto in Liguria per le Elezioni regionali 2024: oggi, lunedì 28 ottobre, seggi aperti dalle 7 alle 15. Ricordiamo che alle urne occorre presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale (a questo link come fare se quest'ultimo documento Genovatoday.it - Elezioni regionali, al via la seconda giornata di voto: la diretta, tutti i dati sull'affluenza e le info utili Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al via lae ultimadiin Liguria per le2024: oggi, lunedì 28 ottobre, seggi aperti dalle 7 alle 15. Ricordiamo che alle urne occorre presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale (a questo link come fare se quest'ultimo documento

Elezioni regionali, al via la seconda giornata di voto: la diretta, tutti i dati sull'affluenza e le info utili

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la seconda e ultima giornata di voto in Liguria per le elezioni regionali 2024: oggi, lunedì 28 ottobre, seggi aperti dalle 7 alle 15. Ricordiamo che alle urne occorre presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale ... (Genovatoday.it)

Alle ore 23 di domenica 27 ottobre 2024 il ministero dell'Interno ha reso noti i dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni regionali 2024. Le votazioni si sono chiuse temporaneamente, ma riprenderanno nella giornata ... (Genovatoday.it)

Affluenza in calo rispetto alle regionali del 2020, resta da vedere se lo scarto verrà recuperato oggi con le urne aperte dalle 7 alle 15 ... (genovatoday.it)

Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15 ... (genovatoday.it)

Genova. Urne aperte in Liguria per eleggere il presidente della Regione e i 30 componenti del Consiglio regionale. Al voto 1.348.601 elettori tra cui anche la maggior parte dei candidati (non tutti ha ... (msn.com)