Dumfries | Era difficile segnare contro di noi ora troppo facile!

(Di lunedì 28 ottobre 2024)rammaricato per il pareggio dell’Interla Juventus 4-4 a San Siro. L’esterno olandese si concentra sui gol subiti. NON FELICI – Denzel, intervenuto a Sport Mediaset, ha commentato il pareggio dell’Interla Juventus per 4-4. Un risultato sicuramente divertente per i tifosi neutrali e per gli appassionati, ma non di certo per i nerazzurri. Il commento dell’esterno olandese: «Da vedere penso sia stata una partita incredibile, ci sono stati otto gol. Certo, da parte nostra non possiamo essere felici, volevamo vincere e dobbiamo migliorare». Lo stesso olandese aveva segnato il gol del momentaneo 4-2.e i gol subiti dall’Inter! Poi diplomatico sulla lotta scudetto GOL SUBITI –è consapevole della grande penetrabilità della fase difensiva dell’Inter.