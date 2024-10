Bucci vince al fotofinish: così il centrodestra in Liguria ha sconfitto gufi, sciacalli e iene (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria, dopo un testa a testa all’ultimo voto contro il candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Il sindaco di Genova ha battuto, ancor prima del suo sfidante, la pletora di avversari che hanno agito fuori dalla contesa elettorale. Usando metafore zoologiche gufi, sciacalli e iene che nella competizione politica si sono palesati in più occasioni. Una vittoria che ha buttato giù dal trespolo i gufi, convinti che le inchieste giudiziarie avrebbero mandato alla malora anni di buon governo della giunta Toti. Anni che, invece, gli elettori liguri hanno saputo apprezzare, senza farsi condizionare dai pm. Una vittoria anche contro gli sciacalli, alcuni coinvolti direttamente nell’agone politico, che hanno soffiato sul fuoco delle condizioni di salute del sindaco di Genova. Secoloditalia.it - Bucci vince al fotofinish: così il centrodestra in Liguria ha sconfitto gufi, sciacalli e iene Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marcoè il nuovo governatore della, dopo un testa a testa all’ultimo voto contro il candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Il sindaco di Genova ha battuto, ancor prima del suo sfidante, la pletora di avversari che hanno agito fuori dalla contesa elettorale. Usando metafore zoologicheche nella competizione politica si sono palesati in più occasioni. Una vittoria che ha buttato giù dal trespolo i, convinti che le inchieste giudiziarie avrebbero mandato alla malora anni di buon governo della giunta Toti. Anni che, invece, gli elettori liguri hanno saputo apprezzare, senza farsi condizionare dai pm. Una vittoria anche contro gli, alcuni coinvolti direttamente nell’agone politico, che hanno soffiato sul fuoco delle condizioni di salute del sindaco di Genova.

