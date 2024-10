Aggredito brutalmente e derubato da una banda: si salva chiamando i carabinieri (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Giovane vittima di un’aggressione a bastonate vicino a un centro commerciale, riesce a chiedere aiuto prima di perdere i sensi. Un grave episodio di violenza ha scosso il capoluogo abruzzese, dove un ragazzo di 24 anni è stato brutalmente Aggredito da un gruppo di quattro persone nei pressi di un centro commerciale. Il giovane, dopo essere stato accerchiato dal gruppo, è stato colpito ripetutamente con un bastone e successivamente derubato di cellulare e denaro contante. Nonostante le ferite riportate, la vittima è riuscita a mantenere la calma e a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. Poco dopo l’allarme, ha perso conoscenza a causa delle violente percosse subite. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Abruzzo24ore.tv - Aggredito brutalmente e derubato da una banda: si salva chiamando i carabinieri Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Giovane vittima di un’aggressione a bastonate vicino a un centro commerciale, riesce a chiedere aiuto prima di perdere i sensi. Un grave episodio di violenza ha scosso il capoluogo abruzzese, dove un ragazzo di 24 anni è statoda un gruppo di quattro persone nei pressi di un centro commerciale. Il giovane, dopo essere stato accerchiato dal gruppo, è stato colpito ripetutamente con un bastone e successivamentedi cellulare e denaro contante. Nonostante le ferite riportate, la vittima è riuscita a mantenere la calma e a chiamare iper chiedere aiuto. Poco dopo l’allarme, ha perso conoscenza a causa delle violente percosse subite. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie.

