Wta Tokyo 2024: Zheng batte Kenin in finale e si prende il titolo

Zheng Qinwen è la nuova regina del torneo Wta 500 di Tokyo 2024. La campionessa olimpica in carica ha infatti battuto in finale la statunitense Sofia Kenin con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in due ore e 27 minuti di gioco. Prova molto solida dell'americana ex numero 4 Wta, iscritta al torneo grazie ad una wild card, ma alla fine è prevalsa la maggior caratura della cinese, in rampa di lancio negli ultimi mesi. Dopo la sconfitta in finale nel Wta 1000 di Wuhan contro Sabalenka, Zheng si riscatta dunque vincendo il quarto titolo in carriera, cinque se si conta anche il trionfo a Parigi 2024. La classe 2002 non ha concesso nemmeno un break alla sua avversaria, e dopo un primo set equilibratissimo ha messo subito la testa avanti nel secondo parziale senza cedere successivamente.

