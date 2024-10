Parcheggi San Siro, 1.20 euro all’ora per Inter-Juve. Tornata la legalità e finito lo strozzinaggio (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2034 – La strada piena con buche trappola per automobilisti ma soprattutto per motocicli e amanti della bici (su viale Jenner e verso piazzale Lotto) con il traffico tutto sommato scorrevole. Ma prima di entrare alla Scala del Calcio, tutti i tifosi nerazzurri arrivati a San Siro col proprio veicolo hanno trovato una bella sorpresa: Parcheggi a 1,20 euro l'ora, spariti i cartelli dove la cifra richiesta oscillava fra i 25 e i 30 euro, arrivando addirittura ai 40 in occasione dei big match.Era già successo in settimana in occasione di Milan-Bruges di Champions League, ma la piacevole novità è arrivata anche sull'altra sponda calcistica del Naviglio. "E' finita la gestione malsana", sussurra qualche addetto ai lavori presente alla partita. Ilgiorno.it - Parcheggi San Siro, 1.20 euro all’ora per Inter-Juve. Tornata la legalità e finito lo strozzinaggio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2034 – La strada piena con buche trappola per automobilisti ma soprattutto per motocicli e amanti della bici (su viale Jenner e verso piazzale Lotto) con il traffico tutto sommato scorrevole. Ma prima di entrare alla Scala del Calcio, tutti i tifosi nerazzurri arrivati a Sancol proprio veicolo hanno trovato una bella sorpresa:a 1,20l'ora, spariti i cartelli dove la cifra richiesta oscillava fra i 25 e i 30, arrivando addirittura ai 40 in occasione dei big match.Era già successo in settimana in occasione di Milan-Bruges di Champions League, ma la piacevole novità è arrivata anche sull'altra sponda calcistica del Naviglio. "E' finita la gestione malsana", sussurra qualche addetto ai lavori presente alla partita.

