Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, non solo Lukaku: le pagelle bocciano un altro azzurro

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledinonsolamente Romelu, anche unè stato ritenuto insufficiente dopo la gara al Maradonaè andata agli archivi con gli azzurri che hanno strappato altri 3 punti a questo campionato, con l’ennesima vittoria di misura. Dopo il successo per 1-0 contro l’Empoli, anche al Maradona contro i pugliesi è arrivato lo stesso risultato, questa volta per un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo. Una vittoria che permette alla squadra di mantenere la vetta della classifica, senza la pressione del derby d’Italia che di giocherà nel pomeriggio. Ilsi appresta ad affrontare un tour de force folle fino a dicembre, con in mezzo la sosta per la nazionale, in cui dovrà affrontare Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio per due volte, una di queste in Coppa Italia.