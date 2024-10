MotoGP, Bagnaia: “Una vittoria così dà un boost incredibile: la gara non finiva più” (Di domenica 27 ottobre 2024) Un capolavoro assoluto di Francesco Bagnaia che centra la nona vittoria della stagione e trionfa a Buriram nel Gran Premio della Thailandia. Dopo un warm-up difficile, Pecco ha reagito da campione e ha condotto una gara sul bagnato semplicemente da fuoriclasse: ora i punti di svantaggio nei confronti di Jorge Martin sono 17 a due gare dal termine. Il tre volte campione del mondo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Grazie alla mia squadra, voglio dedicargli la vittoria perché questa mattina non mi sentivo così bene, non eravamo così lontani, ma non mi sentivo bene soprattutto in frenata e non riuscivo a sfruttare il potenziale della moto. Ci siamo seduti, abbiamo parlato, abbiamo ragionato parecchio e l’intuito che hanno avuto dopo le sensazioni che gli ho esposto è stato quello giusto e appena è partita la gara mi sono sentito immediatamente meglio. Oasport.it - MotoGP, Bagnaia: “Una vittoria così dà un boost incredibile: la gara non finiva più” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un capolavoro assoluto di Francescoche centra la nonadella stagione e trionfa a Buriram nel Gran Premio della Thailandia. Dopo un warm-up difficile, Pecco ha reagito da campione e ha condotto unasul bagnato semplicemente da fuoriclasse: ora i punti di svantaggio nei confronti di Jorge Martin sono 17 a due gare dal termine. Il tre volte campione del mondo ha parlatoai microfoni di Sky Sport: “Grazie alla mia squadra, voglio dedicargli laperché questa mattina non mi sentivobene, non eravamolontani, ma non mi sentivo bene soprattutto in frenata e non riuscivo a sfruttare il potenziale della moto. Ci siamo seduti, abbiamo parlato, abbiamo ragionato parecchio e l’intuito che hanno avuto dopo le sensazioni che gli ho esposto è stato quello giusto e appena è partita lami sono sentito immediatamente meglio.

